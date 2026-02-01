Россиянин Муртазалиев с дебютным поражением в карьере потерял титул чемпиона IBF

Это первое поражение 33-летнего российского боксёра в карьере. Ранее он одержал 23 победы (17 из них — нокаутом). Вакантный чемпионский титул Муртазалиев завоевал в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде. У 31-летнего Келли 18-я победа в карьере при одном поражении и одной ничьей.