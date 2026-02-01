Россиянин Муртазалиев с дебютным поражением в карьере потерял титул чемпиона IBF

Поединок, продлившийся все 12 раундов, завершился решением большинства судей. Один из рефери зафиксировал ничью. Стоит отметить, что оба бойца записали себе в актив по нокдауну соперника.
Это первое поражение 33-летнего российского боксёра в карьере. Ранее он одержал 23 победы (17 из них — нокаутом). Вакантный чемпионский титул Муртазалиев завоевал в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде. У 31-летнего Келли 18-я победа в карьере при одном поражении и одной ничьей.
Ранее Life.ru рассказывал, что поединок Никиты Цзю против Майкла Зерафы признан несостоявшимся. Финал боя за интернациональный титул WBO в весовой категории до 72,6 кг, прошедший в середине января, закончился неожиданно.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.