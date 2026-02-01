От стресса до инфекции: Названы неочевидные причины выпадения волос

Массовое выпадение волос может быть вызвано не только стрессом или дефицитом витаминов, но и скрытой анемией, перенесёнными инфекциями с высокой температурой и даже приёмом некоторых препаратов, предупредила трихолог Юлия Галлямова. По её словам, в основе телогеновой алопеции часто лежит недостаток железа и белка.