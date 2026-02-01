Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От стресса до инфекции: Названы неочевидные причины выпадения волос

Массовое выпадение волос может быть вызвано не только стрессом или дефицитом витаминов, но и скрытой анемией, перенесёнными инфекциями с высокой температурой и даже приёмом некоторых препаратов, предупредила трихолог Юлия Галлямова. По её словам, в основе телогеновой алопеции часто лежит недостаток железа и белка.

Источник: Life.ru

К классическим причинам выпадения эксперт отнесла дефицит витаминов группы B (В12, В9, В5) и нарушения в работе щитовидной железы. Особое внимание она уделила инфекционным заболеваниям, сопровождающимся жаром, отметив, что они способны серьёзно повреждать волосяные луковицы. Кроме того, на состояние волос влияют гормональные изменения и приём цитостатиков — препаратов, подавляющих деление злокачественных клеток.

«Аналогичный эффект могут оказывать и другие некоторые широко применяемые препараты, включая статины — лекарства для снижения уровня холестерина в крови», — подчеркнула доктор медицинских наук в интервью «Газете.ru».

Ранее врач назвала скрытые патологии, которые можно распознать по волосам. К ним, в частности, относятся витилиго, волчанка, артрит и другие опасные недуги.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.