От стресса до инфекции: Названы неочевидные причины выпадения волос

К классическим причинам выпадения эксперт отнесла дефицит витаминов группы B (В12, В9, В5) и нарушения в работе щитовидной железы. Особое внимание она уделила инфекционным заболеваниям, сопровождающимся жаром, отметив, что они способны серьёзно повреждать волосяные луковицы. Кроме того, на состояние волос влияют гормональные изменения и приём цитостатиков — препаратов, подавляющих деление злокачественных клеток.
«Аналогичный эффект могут оказывать и другие некоторые широко применяемые препараты, включая статины — лекарства для снижения уровня холестерина в крови», — подчеркнула доктор медицинских наук в интервью «Газете.ru».
