Тошнота и боль в животе оказались предвестниками смертельно опасного недуга

Так, гормональные особенности и более низкий болевой порог у женщин способствуют атипичному проявлению сердечного приступа, который может маскироваться под сильную усталость, одышку или боль в спине, челюсти и верхней части живота. Ключевым «красным флагом» является состояние, когда тошнота, тяжесть в животе или одышка усиливаются при движении и ослабевают в покое.