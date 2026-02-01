Ричмонд
Тошнота и боль в животе оказались предвестниками смертельно опасного недуга

Тошнота и боль в животе могут быть атипичными симптомами начинающегося сердечного приступа у женщин, предупредила врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова. По её словам, мозг иногда ошибочно интерпретирует нервные сигналы от сердца как дискомфорт в желудочно-кишечном тракте из-за общих проводящих путей.

Источник: Life.ru

У женщин чаще развивается диффузное поражение мелких коронарных сосудов, которое может не давать чёткой клинической картины, но проявляться слабостью и симптомами, напоминающими желудочные. Кроме того, при инфаркте, затрагивающем нижнюю стенку сердца, активируется блуждающий нерв, что вызывает не только тошноту и рвоту, но и резкое замедление пульса, отметила собеседница «Газеты.ru».

«Самостоятельно поставить точный диагноз в такой ситуации невозможно, однако существуют “красные флаги”, требующие немедленного вызова скорой помощи», — подчеркнула эксперт.

Так, гормональные особенности и более низкий болевой порог у женщин способствуют атипичному проявлению сердечного приступа, который может маскироваться под сильную усталость, одышку или боль в спине, челюсти и верхней части живота. Ключевым «красным флагом» является состояние, когда тошнота, тяжесть в животе или одышка усиливаются при движении и ослабевают в покое.

Ранее врач объяснила, что такое «кортизоловый» живот и как с ним бороться. Кроме того, диетолог рассказала, какие травы нужно употреблять при вздутии живота.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.