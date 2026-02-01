Тошнота и боль в животе оказались предвестниками смертельно опасного недуга

У женщин чаще развивается диффузное поражение мелких коронарных сосудов, которое может не давать чёткой клинической картины, но проявляться слабостью и симптомами, напоминающими желудочные. Кроме того, при инфаркте, затрагивающем нижнюю стенку сердца, активируется блуждающий нерв, что вызывает не только тошноту и рвоту, но и резкое замедление пульса, отметила собеседница «Газеты.ru».
«Самостоятельно поставить точный диагноз в такой ситуации невозможно, однако существуют “красные флаги”, требующие немедленного вызова скорой помощи», — подчеркнула эксперт.
Так, гормональные особенности и более низкий болевой порог у женщин способствуют атипичному проявлению сердечного приступа, который может маскироваться под сильную усталость, одышку или боль в спине, челюсти и верхней части живота. Ключевым «красным флагом» является состояние, когда тошнота, тяжесть в животе или одышка усиливаются при движении и ослабевают в покое.
