Трамп продолжает давить на бывших коллег: президент США призвал арестовать Обаму из-за России

В материале также указывается, что в последние дни Трамп активизировал попытки привлечь к ответственности своих соперников по прошлым выборам. Автор статьи связывает обвинения против Обамы с недавним изъятием ФБР документов о выборах 2020 года, на которых Трамп потерпел поражение от Джо Байдена.