Трамп продолжает давить на бывших коллег: президент США призвал арестовать Обаму из-за России

AC: Трамп призвал арестовать экс-президента Обаму из-за РФ.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп призвал арестовать Барака Обаму. Президент США обвинил бывшего коллегу в фабрикации дела о его связях с РФ. Об этом сообщает издание American Conservative.

«Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года», — говорится в сообщении.

Трамп обвиняет Обаму в том, что тот использовал некую «российскую тему» для дискредитации политика и попытки госпереворота.

В материале также указывается, что в последние дни Трамп активизировал попытки привлечь к ответственности своих соперников по прошлым выборам. Автор статьи связывает обвинения против Обамы с недавним изъятием ФБР документов о выборах 2020 года, на которых Трамп потерпел поражение от Джо Байдена.

Как стало известно ранее, в Миннесоте прошел митинг против политики Трампа.

