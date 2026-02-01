Трамп продолжает давить на бывших коллег: президент США призвал арестовать Обаму из-за России

Дональд Трамп призвал арестовать Барака Обаму. Президент США обвинил бывшего коллегу в фабрикации дела о его связях с РФ. Об этом сообщает издание American Conservative.
«Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года», — говорится в сообщении.
Трамп обвиняет Обаму в том, что тот использовал некую «российскую тему» для дискредитации политика и попытки госпереворота.
В материале также указывается, что в последние дни Трамп активизировал попытки привлечь к ответственности своих соперников по прошлым выборам. Автор статьи связывает обвинения против Обамы с недавним изъятием ФБР документов о выборах 2020 года, на которых Трамп потерпел поражение от Джо Байдена.
Как стало известно ранее, в Миннесоте прошел митинг против политики Трампа.