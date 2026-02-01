Эксперт рассказала, кто в России может выйти на пенсию досрочно

Эксперт Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости пояснила условия досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий россиян. Право на льготную пенсию имеют лица с северным стажем, работники вредных и опасных производств, а также многодетные матери.
Для выхода на пенсию по северному стажу необходимо иметь 15 лет работы в районах Крайнего Севера (или 20 лет в приравненных местностях) и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30. При неполном стаже (от 7,5 лет) каждый отработанный год сокращает пенсионный возраст на 4 месяца.
Работники вредных производств могут выйти на пенсию в 45 лет (женщины) и 50 лет (мужчины) при наличии 10 лет специального стажа и общего стажа 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин. Многодетные матери с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.
Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля вырастут выплаты при рождении ребенка.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.