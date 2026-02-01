Эксперт рассказала, кто в России может выйти на пенсию досрочно

Работники вредных производств могут выйти на пенсию в 45 лет (женщины) и 50 лет (мужчины) при наличии 10 лет специального стажа и общего стажа 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин. Многодетные матери с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.