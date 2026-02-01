У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

У южного побережья острова Тонгатапу, крупнейшего в составе Королевства Тонга, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Информация о подземных толчках поступила от Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр сейсмического события располагался примерно в 112 километрах к северо-востоку от столицы страны Нукуалофы, население которой превышает 24 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине около 12 километров.
Сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Предупреждение об угрозе цунами для прибрежных районов объявлено не было.
