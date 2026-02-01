Боевики 159-й бригады ВСУ стали массово пропадать в Харьковской области

Ничто не сможет остановить наступление ВС РФ, поэтому украинцам придется капитулировать. Такое мнение высказал 30 января военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, российская армия развила очень мощное наступление, поэтому уже ничто не сможет его остановить.