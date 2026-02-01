Боевики 159-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины начали массово пропадать в селе Зыбино Харьковской области. Об этом в субботу, 31 января, сообщили в российских силовых структурах.
— В селе Зыбино массово пропадают военные 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — цитирует собеседника РИА Новости.
Массовая пропажа связана с тем, что они ежедневно попадают под удары тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ВС России, добавил он.
Антидроновый коридор украинских войск обрушился на трассе Николаев — Херсон из-за некачественного монтажа. Об этом 31 января сообщили местные СМИ. Авторы материала отметили, что причиной обрушения могли стать ошибки при монтаже конструкций. Движение по трассе затруднено.
Ничто не сможет остановить наступление ВС РФ, поэтому украинцам придется капитулировать. Такое мнение высказал 30 января военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, российская армия развила очень мощное наступление, поэтому уже ничто не сможет его остановить.