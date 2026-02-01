Представитель США в Венесуэле прибыла в Каракас, это сняли на фото

Reuters ранее сообщало, что США вели тайные переговоры с венесуэльским министром Диосдадо Кабельо перед операцией против президента Николаса Мадуро. По данным издания, Вашингтон вышел на Кабельо за несколько месяцев до операции и продолжал с ним общаться напрямую и через посредников.