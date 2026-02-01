Ричмонд
Представитель США в Венесуэле прибыла в Каракас, это сняли на фото

Представитель США Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас.

Источник: Комсомольская правда

Представитель США Лаура Догу прибыла в Каракас для возобновления деятельности посольства в Венесуэле. Она опубликовала первые фотографии своего визита.

Представитель США в Венесуэле прибыла в Каракас, это сняли на фото. ФОТО: соцсети.

«Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе — Лаура Догу», — написала она в соцсети X.

На фотографиях видно, как Лаура Догу идет от самолета в сопровождении, предположительно, американских дипломатов и охраны.

Согласно информации на сайте Госдепа, в январе США назначили Лауру Догу, экс-посла в Никарагуа и Гондурасе, поверенным в делах по Венесуэле при своем посольстве в Колумбии.

Reuters ранее сообщало, что США вели тайные переговоры с венесуэльским министром Диосдадо Кабельо перед операцией против президента Николаса Мадуро. По данным издания, Вашингтон вышел на Кабельо за несколько месяцев до операции и продолжал с ним общаться напрямую и через посредников.

