Январские свадьбы Новосибирска: где начинается семья и празднуется любовь на десятилетия — 27 кадров тепла

Январь 2026 года в Новосибирске стал месяцем, когда мороз за окном лишь подчёркивал тепло семейного счастья. ЗАГСы города работали в особом режиме, регистрируя как новые браки, так и встречая пары, отмечающие свои январские юбилеи.

Этот месяц традиционно считается временем новых начинаний, и многие пары выбирают именно его для старта совместной жизни. Параллельно с молодыми новобрачными свои памятные даты праздновали и те, кто когда-то также сказал «да» в первый месяц года. Сотни лет семейного стажа в сумме, искренние улыбки и слёзы радости — так выглядел январь в новосибирских дворцах бракосочетания.

Такое смешение поколений создавало уникальную атмосферу, где вчерашние мальчики и девочки, а сегодня — мудрые супруги, делились незримым опытом с теми, кто только начинает свой семейный путь.

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / ВКонтакте.