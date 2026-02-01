Январские свадьбы Новосибирска: где начинается семья и празднуется любовь на десятилетия — 27 кадров тепла

Этот месяц традиционно считается временем новых начинаний, и многие пары выбирают именно его для старта совместной жизни. Параллельно с молодыми новобрачными свои памятные даты праздновали и те, кто когда-то также сказал «да» в первый месяц года. Сотни лет семейного стажа в сумме, искренние улыбки и слёзы радости — так выглядел январь в новосибирских дворцах бракосочетания.