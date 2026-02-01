В России в 2025 году выявили рекордно низкое число лихачей за рулем

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Количество водителей — нарушителей правил дорожного движения в России в 2025 году составило 11,44 млн человек, что является рекордно низким показателем за последние годы. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, в 2025 году выявлены 11 447 895 водителей — нарушителей ПДД, это на 376 тыс. меньше, чем в 2024 году. В 2023 году число лихачей за рулем составило более 12,1 млн, в 2022 году — 12,8 млн, 2021 и 2020 годах — 14,1 млн и 14 млн соответственно.
Снижение числа водителей-нарушителей наблюдается с 2012 года, когда их количество было рекордно высоким и составляло свыше 17 млн. В 2011 году число лихачей за рулем составило почти 38 млн.
Как следует из материалов статистики, число нарушителей ПДД среди пешеходов также рекордно низкое в 2025 году — почти 969 тыс. В 2024 году этот показатель превышал 1 млн человек, в 2023 году — 1,2 млн человек.