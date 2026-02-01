В России в 2025 году выявили рекордно низкое число лихачей за рулем

Так, в 2025 году выявлены 11 447 895 водителей — нарушителей ПДД, это на 376 тыс. меньше, чем в 2024 году. В 2023 году число лихачей за рулем составило более 12,1 млн, в 2022 году — 12,8 млн, 2021 и 2020 годах — 14,1 млн и 14 млн соответственно.