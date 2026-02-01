В Кот-д’Ивуаре 14 человек погибли в ДТП с грузовиком, незаконно возившим людей

Речь идёт о перевозке пассажиров в необорудованном для этого транспортном средстве. Сообщается, что люди ехали в грузовике, который предназначен для перевозки зерна. Также сообщается, что погибших может оказаться больше, чем 14. Кроме того, 21 человек получил травмы.