В Кот-д’Ивуаре 14 человек погибли в ДТП с грузовиком, незаконно возившим людей

В Кот-д’Ивуаре 14 человек погибли в автомобильной аварии с грузовиком. Об этом информирует министерство транспорта и морских дел страны. Ведомство опубликовало релиз, в котором сказано, что авария случилась в регионе Кабадугу.
Речь идёт о перевозке пассажиров в необорудованном для этого транспортном средстве. Сообщается, что люди ехали в грузовике, который предназначен для перевозки зерна. Также сообщается, что погибших может оказаться больше, чем 14. Кроме того, 21 человек получил травмы.
Ранее массовая авария с участием 10 машин произошла на КАД под Петербургом, при этом никто не пострадал.
Также сообщалось, что на скользкой трассе в Краснодарском крае столкнулись 20 машин. Ледяной дождь превратил дорогу в каток, очевидцы оценили ситуацию как критическую.
Тем временем появилось видео с места ДТП с четырьмя погибшими на М-4 «Дон» в Ростовской области.