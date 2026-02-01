НАСА: Запуск новой коммерческой миссии к МКС запланирован на 2027 год

В январе 2026 года на Международную космическую станцию будет направлена очередная коммерческая миссия. Ее организуют НАСА и компания Axiom Space, это будет уже их пятый совместный полет.
«НАСА и Axiom Space подписали контракт на реализацию пятой частной космической миссии на МКС, запуск которой с [космодрома] Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде ожидается не раньше января 2027 года», — говорится в сообщении.
Планируется, что экипаж миссии Axiom-5 будет состоять из четырех человек, которые пробудут на борту МКС примерно 14 суток.
Напомним, летом прошлого года экипаж Axiom-4 из четырех человек провел на МКС примерно 18 дней. В команду вошли Пегги Уитсон (США), Тибор Капу (Венгрия), Славош Узнаньский (Польша) и Шубханшу Шукла (Индия).
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов накануне заявил, что госкорпорация в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты.