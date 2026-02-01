Ричмонд
Российский боксер Бахрам Муртазалиев потерял титул чемпиона мира IBF

Российский боксёр Бахрам Муртазалиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 69,9 кг британцу Джошу Келли.

Поединок, состоявшийся в Ньюкасл-апон-Тайне, завершился решением судей в пользу 31-летнего британца. 33-летний Муртазалиев, проживающий в США и выступающий под эгидой промоутерской компании Top Rank, не смог во второй раз защитить пояс, который завоевал в апреле 2024 года. Его профессиональный рекорд теперь составляет 23 победы (17 нокаутом) и 1 поражение.

Для Келли эта победа стала 18-й в карьере и первой за титул чемпиона мира.

На данный момент титулами чемпионов мира по престижным версиям среди россиян владеют Дмитрий Бивол (IBF, WBC, WBO, WBA) и Муслим Гаджимагомедов (WBA).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина победила первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

