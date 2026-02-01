Роспотребнадзор назвал сладости, которые могут заменить торты и конфеты

«Горький шоколад также входит в список полезных сладостей, в нем более 72% какао-бобов. Такой шоколад богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины, в небольшом количестве железо, магний, натрий и другие микроэлементы. Однако злоупотреблять им не стоит: дневная норма горького шоколада — не более 30 граммов», — пояснили в пресс-службе.