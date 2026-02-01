Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, на что россияне потратят 13-ю зарплату

РИА Новости: россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью и здоровье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россияне планируют потратить свою тринадцатую зарплату на семью, здоровье и улучшение жилищных условий, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру.», которые есть в распоряжении РИА Новости.

«Тратить премию респонденты в первую очередь планируют на детей, супругов или родителей (22%). На нужды здоровья ее отложат 21% опрошенных. Проведение ремонта запланировали 19% участников исследования, в то время как инвестиции и накопления указали 15% участников исследования», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, 14% участников опроса намерены использовать свою премию для путешествий, 11% респондентов планируют потратить 13-ю зарплату на шоппинг и технику. Еще 10% выбирают потратиться на свои увлечения и хобби, в то время как 15% пока не определились с решением, а 8% респондентов рассматривают другие варианты.

В исследовании, проведенном в январе, приняли участие более 3,2 тысячи жителей России старше 18 лет.