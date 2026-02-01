В Китае казнили 11 организаторов скам-лагерей

В Китае приведён в исполнение смертный приговор в отношении одиннадцати организаторов преступных скам-лагерей в Мьянме, где людей содержали в рабских условиях и принуждали к мошеннической деятельности.
Как сообщает агентство Синьхуа, этими центрами управляла преступная группировка семьи Мин, заманивавшая жертв с последующим насильственным удержанием и принудительным трудом в сфере вебкам и онлайн-мошенничества. Лагеря были ликвидированы в результате совместной операции тайской армии и вооружённых сил Мьянмы.
Арестованным преступникам были предъявлены обвинения по различным статьям, а общий материальный ущерб оценён в 10 миллиардов юаней (около 160 миллионов долларов). В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск ещё 12 членов руководства преступной сети.
