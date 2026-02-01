Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае казнили 11 организаторов скам-лагерей

В Китае приведён в исполнение смертный приговор в отношении одиннадцати организаторов преступных скам-лагерей в Мьянме, где людей содержали в рабских условиях и принуждали к мошеннической деятельности.

В Китае приведён в исполнение смертный приговор в отношении одиннадцати организаторов преступных скам-лагерей в Мьянме, где людей содержали в рабских условиях и принуждали к мошеннической деятельности.

Как сообщает агентство Синьхуа, этими центрами управляла преступная группировка семьи Мин, заманивавшая жертв с последующим насильственным удержанием и принудительным трудом в сфере вебкам и онлайн-мошенничества. Лагеря были ликвидированы в результате совместной операции тайской армии и вооружённых сил Мьянмы.

Арестованным преступникам были предъявлены обвинения по различным статьям, а общий материальный ущерб оценён в 10 миллиардов юаней (около 160 миллионов долларов). В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск ещё 12 членов руководства преступной сети.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.