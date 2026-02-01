Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Проживание в многоквартирном доме предполагает необходимость соблюдения правил. За нарушение норм безопасности, санитарных требований и норм проживания грозит штраф, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Захламление общедомовых зон и создание в них антисанитарных условий влечет за собой штраф от двух до трех тысяч рублей. А нарушение правил пожарной безопасности — загромождение аварийных выходов, организация личных пространств в технических помещениях или хранение горючих материалов — обойдется в 5−15 тысяч рублей.
«За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей», — рассказала Ольга Леонова.
Кроме этого, есть штрафы за нарушение режима тишины. И, разумеется, платежи за ЖКУ и налоги должны вноситься своевременно. Просрочка карается штрафом, заключила она.