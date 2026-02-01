Ксения Алферова подтвердила расставание с Егором Бероевым после 25 лет брака

Спустя полтора года отношений 63-летний певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба расстались. Разрыв подтвердила сама девушка в своем блоге, но причин не назвала. При этом, будучи в отношениях, пара не раз подвергалась критике и насмешливым комментариям: из-за серьезной разницы в возрасте поклонники с трудом верили в искренность чувств между возлюбленными, поэтому пророчили им скорый разрыв. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему пара рассталась и могут ли Лепс и Киба сойтись вновь.