Ксения Алферова подтвердила расставание с Егором Бероевым после 25 лет брака

Фотографироваться вместе с бывшим супругом артистка отказалась, а в зрительских рядах на премьере фильма оба сели поодаль друг от друга.

— Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю, — ответила Алферова корреспонденту программы «Ты не поверишь!» канала НТВ на вопрос об изменах Бероева.

Расставание певца Григория Лепса и Авроры Кибы иллюстрирует закономерность разрыва пар с большой возрастной разницей. Об этом сообщила психолог Алена Иванова. По ее мнению, причиной конфликтов в таких отношениях зачастую становятся различия в жизненном опыте и этапах личностного роста партнеров.

Спустя полтора года отношений 63-летний певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба расстались. Разрыв подтвердила сама девушка в своем блоге, но причин не назвала. При этом, будучи в отношениях, пара не раз подвергалась критике и насмешливым комментариям: из-за серьезной разницы в возрасте поклонники с трудом верили в искренность чувств между возлюбленными, поэтому пророчили им скорый разрыв. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему пара рассталась и могут ли Лепс и Киба сойтись вновь.