Миллиардер из РФ стал вторым в рейтинге налогоплательщиков Британии

«Уроженец Москвы, гениальный математик, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании, которая в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере £426 млн ($583,6 млн)», — отметили в издании.
Первую строчку рейтинга заняли братья Фред и Питер Дан — основатели британской сети букмекерских контор Betfred. Всего в список вошли 100 крупнейших налогоплательщиков страны.
Ранее стало известно, что супруга российского миллиардера Андрея Мельниченко Александра проиграла в суде попытку отменить санкции ЕС. Европейские власти посчитали, что даже потенциальная выгода от активов мужа даёт основание для ограничений.
