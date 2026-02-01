Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллиардер из РФ стал вторым в рейтинге налогоплательщиков Британии

Основатель компании алгоритмической торговли XTX Markets Александр Герко занял второе место среди крупнейших налогоплательщиков Великобритании за 2025 год. Предприниматель родом из России вошёл в ежегодный рейтинг газеты The Times. Информацию опубликовали 31 января.

Источник: Life.ru

«Уроженец Москвы, гениальный математик, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании, которая в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере £426 млн ($583,6 млн)», — отметили в издании.

Первую строчку рейтинга заняли братья Фред и Питер Дан — основатели британской сети букмекерских контор Betfred. Всего в список вошли 100 крупнейших налогоплательщиков страны.

Ранее стало известно, что супруга российского миллиардера Андрея Мельниченко Александра проиграла в суде попытку отменить санкции ЕС. Европейские власти посчитали, что даже потенциальная выгода от активов мужа даёт основание для ограничений.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.