Россиянам на пятидневке напомнили, сколько выходных будет в феврале

В феврале россиян ждёт девять дней отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В феврале россиян ждут 9 дней отдыха: обычные выходные и один праздничный день. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, передает РИА Новости.

«Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник», — сказал собеседник агентства.

Эксперт пояснил, что дополнительный выходной выпадает на понедельник, 23 февраля — День защитника Отечества.

Южалин уточнил, что работа в праздник или выходной должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться дополнительным днем отдыха.

Напомним, что в феврале россиян также ждут трехдневные выходные. Они пройдут с 21 по 23 число в связи с Днем защитника Отечества.

При этом KP.RU ранее информировал, что с 1 февраля размер материнского капитала увеличится до 963 243 рублей.