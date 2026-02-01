Россиянам на пятидневке напомнили, сколько выходных будет в феврале

В феврале россиян ждут 9 дней отдыха: обычные выходные и один праздничный день. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, передает РИА Новости.
«Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник», — сказал собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что дополнительный выходной выпадает на понедельник, 23 февраля — День защитника Отечества.
Южалин уточнил, что работа в праздник или выходной должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться дополнительным днем отдыха.
Напомним, что в феврале россиян также ждут трехдневные выходные. Они пройдут с 21 по 23 число в связи с Днем защитника Отечества.
При этом KP.RU ранее информировал, что с 1 февраля размер материнского капитала увеличится до 963 243 рублей.