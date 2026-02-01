В Китае казнили 11 организаторов скам-лагерей, где держали в рабстве россиян

Одиннадцать человек, признанных виновными в организации скам-лагерей, казнены в Китае, ещё 12 человек находятся в розыске. Об этом информирует агентство Синьхуа.
Сообщается, что речь идёт о преступной группировке семьи Мин, которая организовала сеть мафиозных мошеннических центров на территории Мьянмы. Людей заманивали в эти центры и заставляли заниматься мошенничеством или работать в вебкаме. При этом покинуть лагеря было практически невозможно, людей держали в рабстве.
Также названа общая сумма ущерба от действий преступной группы, она составила 10 млрд. юаней, что соответствует 160 млн. долларов.
Напомним, в скам-лагерях в Мьянме удерживали в том числе и граждан России. О том, как русская модель стала очередной рабыней мошеннического колл-центра в Мьянме, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что армия Мьянмы освободила из мошеннического колл-центра 2200 рабов. В то же время была подтверждена смерть девушки из Белоруссии, которая также какое-то время находилась в колл-центре. По одной из версий, девушку могли убить с целью продажи её органов.