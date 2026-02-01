Россиян, проживающих в многоквартирных домах, предупредили о штрафах в 2026 году

Проживание в многоквартирном доме требует соблюдения установленных правил, нарушение которых может привести к существенным штрафам. Как пояснила агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова, за захламление общедомовых пространств и создание антисанитарных условий предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.