Россиян, проживающих в многоквартирных домах, предупредили о штрафах в 2026 году

Проживание в многоквартирном доме требует соблюдения установленных правил, нарушение которых может привести к существенным штрафам.

Проживание в многоквартирном доме требует соблюдения установленных правил, нарушение которых может привести к существенным штрафам. Как пояснила агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова, за захламление общедомовых пространств и создание антисанитарных условий предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности, такое как загромождение аварийных выходов или хранение горючих материалов, обойдётся в сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Самовольная перепланировка помещений без согласования грозит штрафом для физических лиц в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, существуют санкции за нарушение режима тишины, а несвоевременная оплата коммунальных услуг и налогов также влечёт за собой финансовые взыскания.

Ранее эксперт рассказала, кто в России может выйти на пенсию досрочно.

