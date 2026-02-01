ПСТГУ: доля мужчин-учителей в православных школах вдвое выше, чем в обычных

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число мужчин-учителей в православных школах вдвое выше, чем в обычных, при этом они включены во внеучебные занятия и походы с детьми. Об этом сообщается в исследовании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), которое ТАСС передали в пресс-службе университета.
«В православных школах сравнительно более высокая доля мужчин-учителей в школах. Если в среднем по России эта доля не превышает 10%, то в православных школах она вдвое выше, а в 20% школ четверть учителей — мужчины. Отчасти это связано с вовлеченностью священников в преподавание отдельных дисциплин, руководство школами, но даже с учетом этого фактора мужчин в целом в православных школах значительно больше. В большинстве таких школ мужчины активно включены во внеучебные занятия и походы с детьми», — сообщается в исследовании.
Также отмечается, что в православных школах сравнительно небольшое соотношение количества учеников на одного учителя. «Если по школам России оно в среднем составляет 20 к 1, то в православных школах — 6,5 к 1», — подчеркнули в ПСТГУ.