ПСТГУ: доля мужчин-учителей в православных школах вдвое выше, чем в обычных

«В православных школах сравнительно более высокая доля мужчин-учителей в школах. Если в среднем по России эта доля не превышает 10%, то в православных школах она вдвое выше, а в 20% школ четверть учителей — мужчины. Отчасти это связано с вовлеченностью священников в преподавание отдельных дисциплин, руководство школами, но даже с учетом этого фактора мужчин в целом в православных школах значительно больше. В большинстве таких школ мужчины активно включены во внеучебные занятия и походы с детьми», — сообщается в исследовании.