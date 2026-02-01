Постпред США при НАТО назвал оптимистичной перспективу урегулирования на Украине

Как заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер, он оптимистично оценивает возможность достижения мирного решения конфликта на Украине. Его слова передает телеканал Fox News.
«Я продолжаю оптимистично смотреть на заключения мирной сделки, но для этого необходимо, чтобы обе стороны согласились на это», — рассказал Уитэкер.
При этом он отметил, что достижение мирного соглашения по конфликту на Украине представляет собой сложную задачу. Но даже если его удастся заключить, это будет только началом долгого процесса разрешения кризиса, заявил Уитэкер.
Он уточнил, что сложными темами остаются вопросы территорий, границ, контроля над ними, и контроля над прекращением огня.
На днях президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны на переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби подошли очень близко к сделке по Украине.