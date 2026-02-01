SC: Борьба фон дер Ляйен с Каллас ставит под угрозу существование Евросоюза

Кая Каллас считает Урсулу фон дер Ляйен диктатором. Об этом 26 января написало издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Каллас «в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен является диктатором, но она (Каллас — прим. “ВМ”) мало или ничего не может с этим поделать».