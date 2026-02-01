Ричмонд
SC: Борьба фон дер Ляйен с Каллас ставит под угрозу существование Евросоюза

Конфликт председателя еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой евродипломатии Каей Каллас фиксирует приближающийся распад Европейского союза. Об этом в субботу, 31 января, написало издание Strategic Culture.

— Внутри ЕС происходит нечто новое и примечательное: отношения между фон дер Ляйен и откровенным критиком РФ Каллас испортились. То есть, внутри самого Евросоюза появляются новые враги. Это обычно означает конец существования блока, организации или страны, — говорится в статье.

По мнению автора материала, такая несогласованность в руководстве Европы объясняется некомпетентностью ее руководства. Так, поругавшись друг с другом внутри ЕС, два политика фактически поместили себя в международную изоляцию, испортив отношения со всеми партнерами.

— Любовь между двумя братьями, США и Европой, закончилась. Теперь европейцы живут на добровольном острове изоляции. Европа создает множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене. Теперь почти каждый стал для нее противником, — заключил автор публикации.

Кая Каллас считает Урсулу фон дер Ляйен диктатором. Об этом 26 января написало издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Каллас «в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен является диктатором, но она (Каллас — прим. “ВМ”) мало или ничего не может с этим поделать».

