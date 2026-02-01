NASA анонсировало пятую туристическую миссию на МКС в 2027 году

Миссия рассчитана на пребывание на борту МКС до двух недель. Точная дата запуска будет определена с учётом перемещений других космических аппаратов на орбите. Состав экипажа пока не утверждён, но Axiom Space намерена представить четырёх кандидатов. В сообщении NASA подчёркивается, что контракт на миссию подписан, и обе стороны готовятся к реализации проекта с учётом всех организационных и технических нюансов.