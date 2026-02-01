NASA анонсировало пятую туристическую миссию на МКС в 2027 году

Миссия рассчитана на пребывание на борту МКС до двух недель. Точная дата запуска будет определена с учётом перемещений других космических аппаратов на орбите. Состав экипажа пока не утверждён, но Axiom Space намерена представить четырёх кандидатов. В сообщении NASA подчёркивается, что контракт на миссию подписан, и обе стороны готовятся к реализации проекта с учётом всех организационных и технических нюансов.
Эксперты отметили, что миссия Axiom-5 станет важным этапом развития космического туризма, позволяя частным лицам проводить длительное время на МКС и участвовать в научных экспериментах в невесомости. NASA и Axiom Space уточнили, что миссия будет тщательно спланирована с учётом всех требований безопасности, а подготовка к полёту начнётся заранее, чтобы обеспечить плавный старт и успешное завершение экспедиции.
Ранее Life.ru писал, что «Роскосмос» и NASA в 2026 году проведут переговоры о сведении МКС с орбиты. Генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что обсуждаются сроки завершения работы станции, до этого ориентировавшиеся на 2028−2030 годы.
