Земляне ощутят мощнейшие магнитные бури в ближайшие сутки

По данным ТАСС, эти данные предоставила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
На северо-восточном краю Солнца, где еще с утра почти не было пятен, теперь заметно стремительное формирование новой крупной активной области.
Поток рентгеновского излучения от Солнца на этом фоне с утра вырос примерно на 500% и сейчас приблизился к порогу M-класса.
«До конца дня ожидается выход на уровень сильных вспышек, а если рост площади группы пятен продолжится с такой же скоростью, то в течение следующих 24 часов могут произойти первые вспышки уровня X», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.
Минимальный класс А0,0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.
При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.