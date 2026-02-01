На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7

«Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп произошло утром 1 февраля. Через час синоптики зарегистрировали второе магнитудой 4,7: его эпицентр располагался в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — сказала Семёнова, уточнив, что тревога цунами не объявлялась.