На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7

Два землетрясения произошли в Тихом океане в течение часа.

Источник: Комсомольская правда

Два землетрясения произошли в Тихом океане в районе Курильских островов в течение часа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальницу сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

«Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп произошло утром 1 февраля. Через час синоптики зарегистрировали второе магнитудой 4,7: его эпицентр располагался в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — сказала Семёнова, уточнив, что тревога цунами не объявлялась.

Ранее вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы на 500 метров в высоту, раскалённая субстанция летела восемь часов. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, 19 января по Земле ударил мощнейший радиационный шторм века, началась сильная магнитная буря.

Тем временем власти городов США жалуются на «разруху до слёз» из-за снежного шторма, а метеорологическая служба страны предупреждает о грядущем новом катаклизме.

