На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7

Два землетрясения произошли в Тихом океане в районе Курильских островов в течение часа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальницу сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
«Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп произошло утром 1 февраля. Через час синоптики зарегистрировали второе магнитудой 4,7: его эпицентр располагался в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — сказала Семёнова, уточнив, что тревога цунами не объявлялась.
