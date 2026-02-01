Алфёрова подтвердила развод с Бероевым после 25 лет брака и намекнула на измену

Ксения рассказала, что последние три года для неё были тяжёлыми, и теперь она чувствует себя свободной женщиной. Она подчеркнула, что была верна супругу и своим чувствам.
«Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — поделилась Алфёрова.
При этом прямо причины разрыва с экс-супругом актриса не раскрыла, оставив детали их личной жизни за кадром.
Ранее Life.ru писал, что кондитер Ренат Агзамов завершил развод с супругой Валерией после нескольких лет слухов о проблемах в браке. Заявление на развод было подано ещё в 2024 году, однако официально расставание подтвердилось только сейчас.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.