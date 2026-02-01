Алфёрова подтвердила развод с Бероевым после 25 лет брака и намекнула на измену

Актриса Ксения Алфёрова официально подтвердила расставание с супругом Егором Бероевым после 25 лет брака. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она заявила, что её сердце теперь свободно, а совместные фотографии с Бероевым на премьере нового фильма она отказалась делать — оба сели поодаль друг от друга.