Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алфёрова подтвердила развод с Бероевым после 25 лет брака и намекнула на измену

Актриса Ксения Алфёрова официально подтвердила расставание с супругом Егором Бероевым после 25 лет брака. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она заявила, что её сердце теперь свободно, а совместные фотографии с Бероевым на премьере нового фильма она отказалась делать — оба сели поодаль друг от друга.

Источник: Life.ru

Ксения рассказала, что последние три года для неё были тяжёлыми, и теперь она чувствует себя свободной женщиной. Она подчеркнула, что была верна супругу и своим чувствам.

«Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — поделилась Алфёрова.

При этом прямо причины разрыва с экс-супругом актриса не раскрыла, оставив детали их личной жизни за кадром.

Ранее Life.ru писал, что кондитер Ренат Агзамов завершил развод с супругой Валерией после нескольких лет слухов о проблемах в браке. Заявление на развод было подано ещё в 2024 году, однако официально расставание подтвердилось только сейчас.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.