В Москве стали чаще называть детей Иванами

РИА Новости: москвичи стали чаще называть детей Иванами и Варварами.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москвичи стали чаще называть детей Иванами, среди девочек увеличилась популярность имени Варвара, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Чаще всего в январе 2026 года мальчиков называли Михаилами — такое имя дали более 200 детям. В пятерку популярных имен также вошли имена-лидеры прошлого года — Александр и Лев, а также возросла популярность имен Иван и Матвей.

Среди девочек по-прежнему лидируют имена Анна — так назвали порядка 140 малышек, а также Мария, София и Василиса. В пятерку популярных имен вошло имя Варвара.