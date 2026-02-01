Великобритания потеряла в 2025-м рекордное за 50 лет число пивоварен

Основными причинами закрытий эксперты называют рост налогов и увеличение акцизов на алкоголь. Глава Ассоциации малых независимых пивоварен Британии Энди Сли отметил, что налоговое давление сильно бьёт по пабам, которые являются ключевыми клиентами пивоварен. По его словам, многие предприятия не выдерживают финансовой нагрузки и вынуждены закрываться, что делает ситуацию критической для отрасли и для британской культуры пития.
Сли добавил, что текущая тенденция отражает структурные проблемы в секторе: рост стоимости производства, высокие налоги и снижение прибыли от продаж в пабах создают условия, при которых малые независимые пивоварни остаются на грани выживания. Он подчеркнул, что без поддержки и реформ ситуация может ухудшиться, и рынок потеряет уникальные локальные бренды, формировавшие культуру британского пивоварения десятилетиями.
Ранее Life.ru писал, что в Германии на продажу выставили старейшую пивоварню в мире — Weltenburger. Предприятие терпит убытки из-за падения продаж, и его покупка компанией Schneider Weisse может спасти завод от полного закрытия. Управляющий директор пивоварни подчеркнул, что смена собственника необходима, чтобы сохранить производство.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.