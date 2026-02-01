Великобритания потеряла в 2025-м рекордное за 50 лет число пивоварен

Сли добавил, что текущая тенденция отражает структурные проблемы в секторе: рост стоимости производства, высокие налоги и снижение прибыли от продаж в пабах создают условия, при которых малые независимые пивоварни остаются на грани выживания. Он подчеркнул, что без поддержки и реформ ситуация может ухудшиться, и рынок потеряет уникальные локальные бренды, формировавшие культуру британского пивоварения десятилетиями.