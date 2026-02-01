Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Каши на воде, бульон, курица, рыба, творог, овощи, ягоды и фрукты помогут поддержать организм во время простуды, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, во время простуды необходимо проявить о своем организме больше заботы — дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости, а если нужно — использовать симптоматические препараты.
«Надо понимать, что никакие продукты не направлены на лечение или ускорение выздоровления, но для поддержания организма во время простуды ешьте легкую пищу — каши на воде, бульон, курицу, рыбу, творог, много овощей, ягод и фруктов. Пусть это будут вареные, пареные, запеченные блюда», — рассказал Тяжельников.