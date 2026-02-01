Ричмонд
Сийярто: Закарпатский венгр погиб на Украине из-за насилия на призывном пункте

Еще один закарпатский венгр умер после принудительной мобилизации властями Украины для отправки на фронт. Об этом в субботу, 31 января, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

— В Береговском районе венгра силой забрали с улицы. Он не хотел, чтобы его призывали в ВСУ. В учебном центре ему стало плохо, потому что у него было заболевание сердца, и, к сожалению, он скончался, — цитирует его издание Magyar Nemzet.

Сийярто выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую поддержку семье погибшего.

Он отметил, что насильственный призыв в армию на Украине не прекращается. Исходя из этого, министр заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта и пересмотра курса, проводимого Евросоюзом, который только затягивает кризис. По его мнению, мировое сообщество должно отреагировать на «охоту на людей», которая идет на Украине.

28 января командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский предложил идею принудительной мобилизации иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине.

