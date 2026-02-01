Вильфанд: в московском регионе ожидаются отсутствие снега и низкие температуры

«Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах — минус 20−22 градуса. Вот только в центре будет минус 17−18, что тоже совсем не жарко», — сказал Вильфанд.