Вильфанд: в московском регионе ожидаются отсутствие снега и низкие температуры

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Очень низкие температуры и отсутствие снегопадов ожидаются в московском регионе в выходные и на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах — минус 20−22 градуса. Вот только в центре будет минус 17−18, что тоже совсем не жарко», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что дневные температуры в целом по региону составят минус 12−17 градусов, в Москве — минус 13−14 градусов, практически без осадков. В воскресенье, 1 февраля, местами небольшой снег. Ночные температуры в Москве минус 20−22, по области минус 25, минус 16 и до 21 по всему региону, в Москве тоже минус 16−18.
Вильфанд отметил, что, если в прошлые выходные тоже была морозная погода, но при штиле, ветра почти не было, то сейчас будет северный ветер 6−11 м/с.
В начале недели потепления ждать не стоит. 2 февраля температура будет около минус 20 градусов в Москве, по области до минус 23. Дневные температуры минус 13−15.
«Ну и дальше 2, 3, 4-го в Москве около минус 20, в области до минус 25 ночью, дневные температуры минус 13−18 градусов, северо-западный ветер, ну и местами небольшой снежок. Дальше, 5-го, температура минус 17−22 ночью, дневные температуры минус 9−14, ветер с северного направления. В конце недели, с пятницы по воскресенье, прогнозируется вот такая температура: минус 14−19 ночью, днем минус 7−12. Это на 5−6 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд.