Трамп потребовал арестовать Обаму: демократа обвинили в попытке госпереворота

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать бывшего коллегу Барака Обаму. Он обвинил экс-президента в сфабрикованных обвинениях о его связях с Россией. Об этом нынешний хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Трамп привел документы, опубликованные директором Национальной разведки Тулси Габбард. По словам американского главы они доказывают, что Обама лично отдал ЦРУ приказ о фабрикации так называемого «русского дела» против него.
«Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — говорится в сообщении.
По информации издания American Conservative, в последние дни Дональд Трамп активизировал борьбу с оппонентами. Его обвинения в адрес Барака Обамы совпали с изъятием ФБР документов по выборам 2020 года, на которых он проиграл Джо Байдену. «Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года», — передает издание.
До этого Трамп и Обама периодически обвиняли друг друга в итогах некоторых мировых событий.
Напомним, что ранее центр американского Миннеаполиса оказался перекрыт баррикадами. В то же время Барак Обама открыто поддержал демонстрантов, заявив, что действующий президент Дональд Трамп представляет угрозу для основных ценностей страны.
Кроме этого, накануне Трамп заявил, что бывший президент США Обама заставил Киев отказаться от Крыма в пользу России.
Трамп ранее отреагировал на заявление главы разведки Тулси Габбард. Согласно обнародованным данным, Обама скрыл информацию о том, что у России не было ни намерения, ни возможности вмешиваться в американские выборы 2016 года. Нынешний президент США тогда объявил, что Обама был причастен к мошенничеству на президентских выборах 2016 года.
В свою очередь Обама подчеркивал, что существующая политика не соответствует принципам американской демократии. Экс-президент подчеркнул, что США находятся на грани установления авторитарного режима.