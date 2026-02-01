Названы регионы, где меньше всего покупали игристое в 2025 году

В частности в Ингушетии доля игристого составляет всего чуть больше 1%, там продали около 300 декалитров напитка. В Бурятии доля вина достигла 3,8% при его продажах в 36,1 тысячи декалитров. Далее идет Калмыкия, там доля игристого была на уровне 4%, а реализация — 7,7 тысячи декалитров.