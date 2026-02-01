Поплакать не получилось: Тодоренко рассказала, как едва не потеряла сына на Бали

Инцидент случился по дороге на съёмочную площадку. Мирослав спокойно спал в машине, пока мать готовилась к рабочему дню. После пробуждения мальчик пожаловался на боль в животе. Тодоренко заметила — нос, глаза и лоб ребёнка быстро начали отекать.
«До локации ещё 30 минут. По пути ни одной аптеки. Мой малыш, такой хрупкий, мучается, а я ничем не могу ему помочь. Круговорот мыслей в голове: что же я за мать такая…» — написала она в Telegram-канале.
На площадке ребёнка сразу передали врачу. Позже выяснилось, что резкое ухудшение вызвала сильная аллергия на укус насекомого.
«Сейчас его самочувствие уже лучше. Вчера хотелось сесть и плакать, но даже поплакать не получилось — тело в тонусе, все зажато», — уверила знаменитость.
Напомним, в конце сентября Регина Тодоренко и Влад Топалов вновь стали родителями. Роды прошли в частной клинике Майами, где в 2022 году родился Мирослав. Многодетная мать пока не планирует уходить в декрет.
