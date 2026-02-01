Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд США отказался приговаривать к смерти убийцу главы UnitedHealthcare

Федеральный окружной суд в США отклонил возможность применения смертной казни к Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года.

Федеральный окружной суд в США отклонил возможность применения смертной казни к Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года.

Как сообщает CNN, судья Маргарет Гарнетт исключила из обвинения пункт об убийстве — единственный, который допускал высшую меру наказания. После пересмотра в деле остались два эпизода преследования, максимальным наказанием за которые является пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Суд постановил, что для квалификации убийства как федерального преступления, допускающего смертную казнь, оно должно быть совершено в ходе другого насильственного преступления, а эпизоды преследования под это определение не подпадают.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке мужчина под видом агента ФБР попытался освободить убийцу гендиректора UnitedHealthcare.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше