Суд США отказался приговаривать к смерти убийцу главы UnitedHealthcare

Как сообщает CNN, судья Маргарет Гарнетт исключила из обвинения пункт об убийстве — единственный, который допускал высшую меру наказания. После пересмотра в деле остались два эпизода преследования, максимальным наказанием за которые является пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.