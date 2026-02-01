Суд США отказался приговаривать к смерти убийцу главы UnitedHealthcare

Федеральный окружной суд в США отклонил возможность применения смертной казни к Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года.
Как сообщает CNN, судья Маргарет Гарнетт исключила из обвинения пункт об убийстве — единственный, который допускал высшую меру наказания. После пересмотра в деле остались два эпизода преследования, максимальным наказанием за которые является пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
Суд постановил, что для квалификации убийства как федерального преступления, допускающего смертную казнь, оно должно быть совершено в ходе другого насильственного преступления, а эпизоды преследования под это определение не подпадают.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке мужчина под видом агента ФБР попытался освободить убийцу гендиректора UnitedHealthcare.
