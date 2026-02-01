Врач Тяжельников рассказал, какие продукты помогут при простуде

Каши на воде, бульон, рыба, курица, творог, овощи, фрукты и ягоды помогут поддержать организм во время простуды. Об этом сообщил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Во время простуды нужно проявить об организме больше заботы — дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости, а если надо — использовать симптоматические препараты, отметил он.
— Надо понимать, что никакие продукты не направлены на лечение или ускорение выздоровления. Но для поддержания организма во время простуды ешьте легкую пищу — бульон, каши на воде, курицу, рыбу, творог, много овощей, фруктов и ягод. Блюда должны быть вареные, пареные и запеченные, — цитирует его РИА Новости.
Среднестатистический житель мегаполиса, регулярно сталкивающийся со стрессом, работающий в офисе и воспитывающий дошкольника, может заболеть ОРВИ до шести раз в течение года, и это нормально. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Екатерина Белова.
Она порекомендовала обращаться за консультацией только тогда, когда любая простуда осложняется бактериальной инфекцией вроде синусита, отита или пневмонии, а процесс лечения требует многократного приема антибиотиков.