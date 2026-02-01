Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −6 градусов ожидается в Иркутске 1 февраля

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До −4, −6 градусов ожидается в Иркутске 1 февраля. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В северных и Казачинско-Ленском районах местами умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура −2,-7 градусов, при облачной погоде −12,-17 градусов, местами в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до +1 градуса, в северо-восточных районах и на севере Катангского района −21,-26 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров в секунду. Температура −8, — 13 градусов, местами −16, −21 градусов.