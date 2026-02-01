До −6 градусов ожидается в Иркутске 1 февраля

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В северных и Казачинско-Ленском районах местами умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура −2,-7 градусов, при облачной погоде −12,-17 градусов, местами в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до +1 градуса, в северо-восточных районах и на севере Катангского района −21,-26 градусов, — говорится в сообщении.