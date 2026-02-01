Ричмонд
Совбез Ирана: продвигается формирование структуры переговоров с США

В Иране сообщили о работе над структурой ведения переговоров с США.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к ядерным переговорам Ирана с США продвигается, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он отметил, что процесс идет, несмотря на развязанную информационную войну.

«Вопреки искусственно созданной атмосфере медийной войны, формирование структуры для переговоров продвигается», — написал Лариджани в соцсети Х.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном по ядерной программе. При этом хозяин Белого дома предупредил о возможности силового варианта в случае отказа Тегерана от диалога.

В свою очередь газета Wall Street Journal сообщала, что Пентагон и администрация США представили совместные планы атаки на Иран. По данным издания, среди документов может быть план ударов по госучреждениям и объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

