Суд освободил пятилетнего мальчика задержанного в Миннесоте службой ICE

Федеральный судья США распорядился освободить пятилетнего мальчика, задержанного вместе с отцом, выходцем из Эквадора, иммиграционной службой (ICE) в Миннеаполисе.
Как сообщает NBC News, Адриан Александр Конехо Ариас и его сын были арестованы 20 января и помещены в центр содержания в Техасе, несмотря на поданное в декабре 2024 года прошение о предоставлении убежища. Арест ребёнка вызвал широкий общественный резонанс, и 27 января суд приостановил депортацию семьи.
Судья Фред Биери, освобождая мальчика, обвинил задержавших в «жестокости в погоне за властью». Мать ребёнка, Эрика Рамос, заявила, что сына использовали «в качестве приманки», в то время как Министерство внутренней безопасности США утверждает, что отец якобы пытался сбежать без ребёнка, чтобы избежать ареста.
