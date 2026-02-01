Суд освободил пятилетнего мальчика задержанного в Миннесоте службой ICE

Как сообщает NBC News, Адриан Александр Конехо Ариас и его сын были арестованы 20 января и помещены в центр содержания в Техасе, несмотря на поданное в декабре 2024 года прошение о предоставлении убежища. Арест ребёнка вызвал широкий общественный резонанс, и 27 января суд приостановил депортацию семьи.