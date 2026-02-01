Ричмонд
Мошенники начали использовать данные реальных прокуроров для обмана россиян

В Калининградской области зафиксировали всплеск мошеннических рассылок, в которых злоумышленники маскируются под сотрудников прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, сообщения от мнимых прокуроров приходят жителям в мессенджерах и содержат требования срочно перевести деньги или «решить вопрос» под угрозой уголовного преследования.

Источник: Life.ru

Для большей убедительности аферисты используют фотографии, имена и должности реальных руководителей прокуратуры. Такая подмена данных создаёт иллюзию официального общения и заставляет людей доверять мошенникам, что значительно усложняет распознавание обмана.

В прокуратуре подчеркнули, что ведомство не имеет никакого отношения к подобным рассылкам. Граждан призвали сохранять бдительность, не вступать в переписку с неизвестными, не переводить средства и не выполнять их требования. По данным правоохранителей, подобные схемы выявляются по всей области, что может говорить о работе организованных групп. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по поиску причастных к преступлениям.

Ранее Life.ru писал, что россиян призвали не вступать в перепалки с телефонными мошенниками. Грубость и попытки «потроллить» аферистов часто заканчиваются настоящей цифровой травлей — шквалом звонков, спама и сообщений с кодами.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.