Мошенники начали использовать данные реальных прокуроров для обмана россиян

Для большей убедительности аферисты используют фотографии, имена и должности реальных руководителей прокуратуры. Такая подмена данных создаёт иллюзию официального общения и заставляет людей доверять мошенникам, что значительно усложняет распознавание обмана.
В прокуратуре подчеркнули, что ведомство не имеет никакого отношения к подобным рассылкам. Граждан призвали сохранять бдительность, не вступать в переписку с неизвестными, не переводить средства и не выполнять их требования. По данным правоохранителей, подобные схемы выявляются по всей области, что может говорить о работе организованных групп. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по поиску причастных к преступлениям.
Ранее Life.ru писал, что россиян призвали не вступать в перепалки с телефонными мошенниками. Грубость и попытки «потроллить» аферистов часто заканчиваются настоящей цифровой травлей — шквалом звонков, спама и сообщений с кодами.
