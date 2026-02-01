Мошенники начали использовать данные реальных прокуроров для обмана россиян

В прокуратуре подчеркнули, что ведомство не имеет никакого отношения к подобным рассылкам. Граждан призвали сохранять бдительность, не вступать в переписку с неизвестными, не переводить средства и не выполнять их требования. По данным правоохранителей, подобные схемы выявляются по всей области, что может говорить о работе организованных групп. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по поиску причастных к преступлениям.