Во Франции поддержали шутку Захаровой о Макроне в очках: президента обвинили в унижении страны

Филиппо поддержал шутку Захаровой о нелепом Макроне в солнцезащитных очках.

Источник: Комсомольская правда

По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, ироничное замечание дипломата Марии Захаровой об Эммануэле Макроне в солнцезащитных очках лишь подтверждает, что президент Франции своим поведением унижает страну.

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии [Мария Захарова] публично высмеяла его, упомянув “его волшебные очки”… Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду», — написал политик в соцсети Х.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне пошутила, что французский лидер употребил и прозрел из-за своих волшебных очков.

Тогда дипломат подчеркнула, что Макрон понял, что нормы, которые Запад пытается поставить выше международного права, на деле представляют собой лишь право сильного.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
