По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, ироничное замечание дипломата Марии Захаровой об Эммануэле Макроне в солнцезащитных очках лишь подтверждает, что президент Франции своим поведением унижает страну.
«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии [Мария Захарова] публично высмеяла его, упомянув “его волшебные очки”… Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду», — написал политик в соцсети Х.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне пошутила, что французский лидер употребил и прозрел из-за своих волшебных очков.
Тогда дипломат подчеркнула, что Макрон понял, что нормы, которые Запад пытается поставить выше международного права, на деле представляют собой лишь право сильного.