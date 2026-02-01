Общественник Рыбальченко: Надо ввести отцовский капитал в два миллиона рублей

В РФ предложили ввести отцовский капитал в размере двух миллионов рублей как дополнительную выплату для многодетных семей. Эта мера, по мнению председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, будет стимулировать рождаемость и укрепит роль отцов.
По его словам, в многодетных семьях чаще всего финансовая ответственность ложится на плечи главы семьи, потому что 40 процентов мам не работают.
— Смысл отцовского капитала в том, чтобы подчеркнуть роль отца-родителя. Одна из идей, которую я предложил реализовать для отцовского капитала, это чтобы он предоставлялся при рождении трех детей в одной семье. Это поможет и поддержать устойчивую многодетную семью, — цитирует общественника ТАСС.
Также Рыбальченко отметил, что материнский капитал, хоть и называется семейным, в основном идет как гарантия для матери, такая же практика должна быть применена и к отцам.
В сентябре прошлого года депутат Государственной думы Нина Останина заявила, что семейный капитал нельзя разделять на материнский и отцовский. Закон «О семейном капитале» предусматривает, что отец может получить его при смерти или лишении прав второго родителя.