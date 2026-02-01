Международный день десерта 1 февраля: подборка самых вкусных фото

Таким образом, 1 февраля — отличный повод побаловать себя и близких любимым сладким блюдом, отдав дань уважения тысячелетней культуре десертов. Читатели «МК в Красноярске» поделились своими фотографиями вкусняшек, которые они не просто съели, но и сохранили в своих альбомах.