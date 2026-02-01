Международный день десерта 1 февраля: подборка самых вкусных фото

Вкусный праздник, объединяющий гурманов со всего мира, отмечается ежегодно 1 февраля. Международный день десерта, хоть и является молодым и пока неофициальным, уже успел завоевать любовь миллионов.
Истоки праздника связаны с популярностью одного конкретного лакомства. Дата 1 февраля изначально была посвящена кейк-попу — десерту в виде бисквитного шарика на палочке, покрытого глазурью.
Его популяризировала в 2008 году американский блогер и кондитер Энджи Дадли из Атланты. Она разместила в своём блоге идею оформлять пирожные в форме конфет на палочке, что вызвало настоящий бум среди сладкоежек.
Со временем узкий праздник в честь кейк-попа естественным образом трансформировался в чествование всех десертов мира, получив своё нынешнее название.
Десерт — явление с богатой историей. Само слово пришло из французского языка и означает «расчищать стол» или «завершающее блюдо».
Таким образом, 1 февраля — отличный повод побаловать себя и близких любимым сладким блюдом, отдав дань уважения тысячелетней культуре десертов. Читатели «МК в Красноярске» поделились своими фотографиями вкусняшек, которые они не просто съели, но и сохранили в своих альбомах.