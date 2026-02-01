Россиянам назвали способ оплачивать крупные покупки без чувства вины

Второй важный момент — где лежат деньги до покупки. Если средства просто находятся на карте, они не работают и не приносят дополнительной выгоды. Гораздо эффективнее держать их на накопительном счёте, где деньги остаются доступными и на ежедневный остаток начисляется доход. При этом важно внимательно смотреть на условия и официальные документы, так как не все банковские продукты действительно начисляют процент на ежедневный остаток.