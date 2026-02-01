Россиянам назвали способ оплачивать крупные покупки без чувства вины

Первый шаг — планирование по этапам. Большинство крупных покупок на самом деле состоят из нескольких частей. Например, путешествие — это не одна сумма, а билеты, жильё, страховка и дополнительные расходы на месте. Когда эти траты распределены по времени, нагрузка на бюджет становится управляемой. Даже если в итоге покупка оформляется одним платежом, психологически она воспринимается гораздо проще.
Антон Захаров.
Фаундер «Рокетбанка».
Второй важный момент — где лежат деньги до покупки. Если средства просто находятся на карте, они не работают и не приносят дополнительной выгоды. Гораздо эффективнее держать их на накопительном счёте, где деньги остаются доступными и на ежедневный остаток начисляется доход. При этом важно внимательно смотреть на условия и официальные документы, так как не все банковские продукты действительно начисляют процент на ежедневный остаток.
Третий источник накоплений, который часто недооценивают, — это повседневные траты. Возвраты с обычных покупок можно не тратить сразу, а постепенно складывать в общую копилку. Когда эти суммы автоматически усиливают накопительный счёт и на них тоже начисляется доход, общий результат со временем становится более ощутимым.
«Есть и психологический нюанс. Деньги, которые приходят в виде возвратов воспринимаются иначе. Это не зарплата и не отложенные на чёрный день средства, а побочный эффект повседневных действий. Поэтому их проще использовать для крупных целей без чувства вины», — поясняет фаундер.
В итоге формируется понятная схема. Повседневные траты создают поток возвратов, возвраты усиливают накопления, накопления приносят доход и частично оплачивают будущую покупку. Крупная трата перестаёт быть стрессом и становится логичным завершением заранее выстроенного процесса. Когда деньги всё время находятся в движении и работают, они перестают давить и начинают поддерживать.
