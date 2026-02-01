В Хабаровском крае тигриное семейство увезли подальше от сел

Ранее управление охотничьего хозяйства региона сообщало, что в ночь на 27 декабря в окрестностях села Селихино Комсомольского района была отловлена «конфликтная» самка амурского тигра в возрасте примерно трех-пяти лет без повреждений. Охотоведы более месяца пытались поймать животное, но тигрица, проявляя осторожность, каждый раз уходила от ловушек. Это был уже 16-й «конфликтный» хищник, отловленный в прошлом году. Про тигрят тогда не сообщалось.