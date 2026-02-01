В Хабаровском крае тигриное семейство увезли подальше от сел

«Амурскую тигрицу с тремя тигрятами вернули в дикую природу. Самку и трех ее котят инспекторы охотнадзора Хабаровского края отловили в конце декабря 2025 года в окрестностях поселка Селихино Комсомольского района… “Тигриную семью” вернули в дикую природу на территории Хабаровского края, на отдалении от населенных пунктов, в местах с высокой численностью копытных животных», — говорится в публикации Telegram-канала центра.
Ранее управление охотничьего хозяйства региона сообщало, что в ночь на 27 декабря в окрестностях села Селихино Комсомольского района была отловлена «конфликтная» самка амурского тигра в возрасте примерно трех-пяти лет без повреждений. Охотоведы более месяца пытались поймать животное, но тигрица, проявляя осторожность, каждый раз уходила от ловушек. Это был уже 16-й «конфликтный» хищник, отловленный в прошлом году. Про тигрят тогда не сообщалось.
Как разъяснил центр, местные жители не раз замечали тигрицу возле дорог, в непосредственной близости к населенному пункту. Она вела себя неспокойно.
«Инспекторы установили: самка охраняла свой выводок. Было принято решение отловить “семейство” для обеспечения безопасности проживающих рядом людей и сохранения редкого животного с потомством», — заключили в центре.
В России после зимней переписи 2021−2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке РФ в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.