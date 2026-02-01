«Вашингтон» Овечкина победил «Каролину», отыгравшись со счёта 0:3

На голы Марека Янковски (14-я минута), Себастьяна Ахо (18) и Шона Гостисбера (25) хозяева площадки ответили шайбами Хендрикса Лапьера (28), Дилана Строума (35), Джейкоба Чикрана (54) и Джастина Сурдифа (62). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков. Белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас отдал две голевые передачи.
«Кэпиталз» набрали 61 очко в 56 играх сезона и занимают промежуточное 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» идёт в качестве лидера Востока, наряду с «Тампой-Бэй» набрав 72 очка.
Ранее Life.ru показывал, как Овечкин дважды силовым приёмом свалил игроков «Детройта» в матче НХЛ. Пострадали швед Эльмер Седерблом, а также канадец Бен Шьяро.
