«Вашингтон» Овечкина победил «Каролину», отыгравшись со счёта 0:3

На голы Марека Янковски (14-я минута), Себастьяна Ахо (18) и Шона Гостисбера (25) хозяева площадки ответили шайбами Хендрикса Лапьера (28), Дилана Строума (35), Джейкоба Чикрана (54) и Джастина Сурдифа (62). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков. Белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас отдал две голевые передачи.