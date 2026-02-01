Губернатор Хабаровского края посетил больницу в Ульчском районе

Дмитрий Демешин поручил министерству здравоохранения края провести капитальный ремонт цокольного этажа до 1 октября 2026 года. На эти цели будет выделено около 38 млн рублей из краевого бюджета. После ремонта здесь разместится физиотерапевтический кабинет с новым оборудованием, который не работает с 2023 года. Также в планах — закупка около 30 новых функциональных кроватей для отделений.