Губернатор Хабаровского края посетил больницу в Ульчском районе

Во время рабочей поездки глава региона осмотрел отремонтированные помещения больницы в селе Богородское, оснащённые по нацпроекту, и дал поручение завершить модернизацию к осени 2026 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Ульчский район посетил районную больницу в селе Богородское, которая обслуживает более 14 тысяч жителей отдалённой территории. Глава региона осмотрел помещения, отремонтированные в 2023—2024 годах в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на сумму 70 млн рублей, а также современное оборудование, закупленное по национальному проекту «Здравоохранение».
Однако для полноценной работы учреждения требуется завершающий этап — капитальный ремонт цокольного этажа, который изначально не был включён в проект.
Дмитрий Демешин поручил министерству здравоохранения края провести капитальный ремонт цокольного этажа до 1 октября 2026 года. На эти цели будет выделено около 38 млн рублей из краевого бюджета. После ремонта здесь разместится физиотерапевтический кабинет с новым оборудованием, который не работает с 2023 года. Также в планах — закупка около 30 новых функциональных кроватей для отделений.